Москвичам пообещали зимние морозы

Москвичам в четверг пообещали морозы до минус 12 градусов

Резкое понижение температуры воздуха до минус 12 и ясная солнечная погода придут в московский регион в четверг, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк

"К столичному региону с востока приближается холодный воздух. Несет его антициклон, который перемещается по сути своей с Урала к юго-западу. Буквально уже в пятницу Москва окажется вблизи центра этого антициклона. Температурный режим окажется даже ниже средних многолетних значений", — сказала Волосюк.

По ее словам, этот антициклон наполняет холодный арктический воздух, воздушная масса поступает с Карского моря, а сильное похолодание уже охватило весь восток европейской территории России.

"Около полуночи в Москве термометры показывали плюс 5 градусов, а сейчас уже к 15.00 температура приближается к нулю. Уже сегодня вечером после окончания рабочего дня столбики термометров повсеместно уйдут в минус. При этом по ночам будет морозно, в четверг воздух будет остывать до минус 5-10 градусов, на юге и юго-востоке области понижение и до минус 12. В Москве в пределах минус 6 — минус 9 градусов", — отметила синоптик.

По ее прогнозам, в четверг днем в Москве будет не выше минус 2 — минус 4 градусов.