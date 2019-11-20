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Москвичам в четверг пообещали морозы до минус 12 градусов 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Москвичам пообещали зимние морозы
Фото: РИА Новости
Резкое понижение температуры воздуха до минус 12 и ясная солнечная погода придут в московский регион в четверг, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"К столичному региону с востока приближается холодный воздух. Несет его антициклон, который перемещается по сути своей с Урала к юго-западу. Буквально уже в пятницу Москва окажется вблизи центра этого антициклона. Температурный режим окажется даже ниже средних многолетних значений", — сказала Волосюк.
По ее словам, этот антициклон наполняет холодный арктический воздух, воздушная масса поступает с Карского моря, а сильное похолодание уже охватило весь восток европейской территории России.
"Около полуночи в Москве термометры показывали плюс 5 градусов, а сейчас уже к 15.00 температура приближается к нулю. Уже сегодня вечером после окончания рабочего дня столбики термометров повсеместно уйдут в минус. При этом по ночам будет морозно, в четверг воздух будет остывать до минус 5-10 градусов, на юге и юго-востоке области понижение и до минус 12. В Москве в пределах минус 6 — минус 9 градусов", — отметила синоптик.
По ее прогнозам, в четверг днем в Москве будет не выше минус 2 — минус 4 градусов.
"Положительным моментом явится то, что небо у нас освободится от облаков, появится солнце, такая тихая, солнечная и малооблачная погода продержится до конца текущей недели", — добавила Волосюк.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Общество , Елена Волосюк , РИА Новости
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