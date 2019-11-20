Осторожно, гололедица: прогноз погоды на среду

20 ноября, в среду, в Москве будет облачно, с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, но может возникнуть гололедица.

Температура воздуха составит плюс один — плюс три градуса. К вечеру похолодает до минус трех.

Гололедица может привести к затруднениям на дорогах и авариям. Водителей просят быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.

В четверг в городе станет еще холоднее: днем столбики термометров опустятся до минус одного — минус трех градусов, а ночью — до минус трех — минус пяти.

В пятницу и субботу днем температура воздуха будет составлять от минус одного до минус шести градусов. Ночью она опустится до минус пяти — минус шести градусов.