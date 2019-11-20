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Политика

Осторожно, гололедица: прогноз погоды на среду 

Mos.ru 2 часа назад
Осторожно, гололедица: прогноз погоды на среду
Фото: Mos.ru
20 ноября, в среду, в Москве будет облачно, с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, но может возникнуть гололедица.
Температура воздуха составит плюс один — плюс три градуса. К вечеру похолодает до минус трех.
Гололедица может привести к затруднениям на дорогах и авариям. Водителей просят быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.
В четверг в городе станет еще холоднее: днем столбики термометров опустятся до минус одного — минус трех градусов, а ночью — до минус трех — минус пяти.
В пятницу и субботу днем температура воздуха будет составлять от минус одного до минус шести градусов. Ночью она опустится до минус пяти — минус шести градусов.
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Теги:
Погода , Новости Москвы
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