Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эстония потребовала от России "отнятые земли"
Эстония потребовала от России "отнятые земли"
В мире
Госорганы перестанут принимать граждан
Госорганы перестанут принимать граждан
Общество
Зеленского назвали "могильщиком" Украины
Зеленского назвали "могильщиком" Украины
Украина
На Урале во время заправки автомобиля погибли дети
На Урале во время заправки автомобиля погибли дети
Происшествия

Погода в Москве: синоптики прогнозируют около 0 градусов в Москве и до минус 10 ночью в Подмосковье 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Москвичам пообещали небольшие осадки
Фото: ТАСС
Облачная погода с прояснениями и небольшими осадками ожидается в Москве, по Московской области местами гололед и до 10 градусов мороза ночью, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве от минус 1 до 1 градуса тепла, ночью температура опустится до минус 7 градусов.
В Подмосковье температура будет от минус 4 до 1 градуса тепла, к вечеру может похолодать до 7 градусов мороза. В ночь на четверг по области столбики термометров опустятся до минус 10 градусов.
Желтый уровень опасности из-за тумана будет действовать в регионе до 9 утра, из-за гололедно-изморозевых отложений по области — до 21:00 среды.
Скорость восточного и юго-восточного ветра не превысит 11 м/с.
Атмосферное давление в регионе составит 767 мм ртутного столба.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
ТАСС: последние новости
Коммунальная авария в Новосибирске оставила без тепла 43 жилых дома Коммунальная авария в Новосибирске оставила без тепла 43 жилых дома Облачная погода и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу Облачная погода и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу Ученики младших классов в Тюмени из-за морозов остаются дома Ученики младших классов в Тюмени из-за морозов остаются дома 
Теги:
Погода , Новости Москвы , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эстония потребовала от России «отнятые земли»
Эстония потребовала от России «отнятые земли» 679
Госорганы перестанут принимать граждан
Госорганы перестанут принимать граждан 89
Зеленского назвали «могильщиком» Украины
Зеленского назвали «могильщиком» Украины 10
На Урале во время заправки автомобиля погибли дети
На Урале во время заправки автомобиля погибли дети 9
Боли не беспокоят: что известно о состоянии Заворотнюк
Боли не беспокоят: что известно о состоянии Заворотнюк 13
Видео
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
03:21
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
03:21
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
Происшествия
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
04:11
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
01:29
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
Шоу-бизнес
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
00:25
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
Происшествия
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
00:47
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика Украина
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
00:38
Вооруженное нападение юных фанатов аниме попало на видео
Происшествия Криминал
Последствия мощного града в Австралии сняли на видео
01:00
Последствия мощного града в Австралии сняли на видео
В мире Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение