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Политика

Погода в Москве: Резко похолодает в Москве 20 ноября 

Вечерняя Москва + ещё 11 2 часа назад
Синоптики рассказали о резком похолодании
Фото: АГН Москва
Предстоящим днем, 20 ноября, столица и область останутся на периферии антициклона. Погода ожидается облачная с прояснениями без существенных осадков.
Максимальная температура в Москве составит плюс 1–3 градуса с понижением к вечеру до 3 градусов мороза. В Подмосковье ожидается до 3 градусов тепла с понижением к вечеру до минус 5 градусов.
Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 769 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность около 80–85 процентов, сообщает портал «Метеоновости».
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Теги:
Погода , Новости Москвы
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