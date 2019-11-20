Синоптики рассказали о резком похолодании

Погода в Москве: Резко похолодает в Москве 20 ноября

Предстоящим днем, 20 ноября, столица и область останутся на периферии антициклона. Погода ожидается облачная с прояснениями без существенных осадков.

Максимальная температура в Москве составит плюс 1–3 градуса с понижением к вечеру до 3 градусов мороза. В Подмосковье ожидается до 3 градусов тепла с понижением к вечеру до минус 5 градусов.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 769 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность около 80–85 процентов, сообщает портал «Метеоновости».