Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Германии призвали снять санкции с России
В Германии призвали снять санкции с России
В мире
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Армия
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
В мире
Зеленский дал обет
Зеленский дал обет
В мире

Погода в Тюмени: Ученики младших классов в Тюмени из-за морозов остаются дома 

ТАСС + ещё 3 6 часов назад
В Тюмени из-за морозов отменили занятия в школах
Фото: РИА Новости
Занятия первой и второй смен в начальных классах тюменских школ отменены из-за сильных морозов. Информация об этом во вторник размещена на сайте городской администрации.
"Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия первой и второй смен в школах города Тюмени для учеников с 1 по 4 классов отменяются", — говорится в тексте.
По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утренняя температура 19 ноября в областном центре держалась в пределах минус 26 градусов, в дневное и ночное время в Тюмени будет минус 24 градуса, скорость ветра временами будет достигать до 10 м/ с.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
ТАСС: последние новости
Мокрый снег и нулевая среднесуточная температура ожидаются в Москве 20 ноября Мокрый снег и нулевая среднесуточная температура ожидаются в Москве 20 ноября Облачная погода и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу Облачная погода и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу Синоптики пообещали теплую зиму большинству регионов России Синоптики пообещали теплую зиму большинству регионов России 
Теги:
Погода , Общество , Тюмень
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии призвали снять санкции с России
В Германии призвали снять санкции с России
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Минобороны РФ удивили угрозы Турции 131
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование 7
Зеленский дал обет
Зеленский дал обет 47
Немцы задержали россиянина за домогательства
Немцы задержали россиянина за домогательства 6
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Зеленский дал обет
04:22
Зеленский дал обет
В мире Украина
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
00:50
Против Ассанжа неожиданно прекратили расследование
В мире
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
02:47
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Политика
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
00:28
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Армия Ближний Восток
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
00:43
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
Наука и техника
Доценту-убийце нашли оправдание
02:20
Доценту-убийце нашли оправдание
Происшествия
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение