Мороза не ждут: какой будет зима

В декабре на севере европейской территории России , в Красноярском крае и на Урале средняя температура воздуха ожидается выше нормы. Между тем, по данным Гидрометцентра, снег в центральном округе выпадет уже в начале первого месяца зимы. Ранее синоптики сообщали, что во всех регионах, кроме Якутии , в январе температура будет соответствовать норме. Февраль же станет самым холодным для центральной части России.

Синоптики ожидают среднюю температуру в декабре выше нормы на севере европейской территории России, в Красноярском крае и на Урале. Об этом изданию «Российская газета» сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.

Специалист отметил, что теплее обычного будет в Москве Подмосковье . При этом снег в центральной части страны выпадет уже в начале декабря. На юге Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Южном и Северо-Кавказском округах зима наступит по традиции в середине декабря, отклонений от стандартных температурных режимов не будет.

Специалист также отметил, что это только предварительный прогноз. Более точную информацию метеорологи получат в начале следующего месяца.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «РГ», что в целом по России зима ожидается не холодной. Конец ноября будет очень теплым на азиатской части страны, при этом на остальной территории России температура будет в пределах нормы.

В декабре столбики термометров поднимутся выше нормы на севере Уральского и Сибирского федеральных округов и Якутии, в центральных районах Сибири и на Чукотке. Однако рекордно низкие температуры ожидаются на Дальнем Востоке и в Новосибирске.

Вильфанд также отметил, что в январе экстремальный холод может достичь севера и северо-запада страны. На остальной территории России температура будет в пределах нормы.

В центре России холоднее обычного может оказаться февраль. Также температуры в феврале могут оказаться ниже среднемесячных на большей части Северо-Западного округа. Выше нормы средняя месячная температура воздуха прогнозируется в этом месяце в республиках Северо-Кавказского округа, Иркутской области и на большей части Дальневосточного округа.

В Гидрометцентра отметили, что количество осадков зимой практически на всей территории России будет близко к норме. Дефицит ожидается только на юге страны, а избыток — в Таймыре и Западной Сибири.

Еще в начале ноября метеорологи предупреждали, что с декабря по февраль на территории РФ температура будет около и выше нормы. Сейчас же мы находимся в периоде предзимья — традиционно он длится с середины октября до 15-20 декабря. «И зима наступает в климатическом смысле для метеорологов только вот с этого периода. Такие сезоны мы называем естественными синоптическими сезонами. Мы пока находимся в предзимье с очень переменчивой погодой», — уточнял Вильфанд.

По прогнозу центра «Фобос», климатическая зима придет в Россию в последние 10 дней ноября. При этом синоптики «Метеоновостей» решили назвать предстоящую зиму «розовой», так как на метеорологической карте страны в этом году будет преобладать именно этот цвет.

Яркий розовый — это положительная аномалия, приглушенный — норма. Московскую зиму и вовсе предложили назвать «вишневой».

Тем не менее ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец призвал коллег «не изгаляться» над характеристиками погодных условий, придумывая цветовые обозначения. «Меня смущают все эти дурацкие цветовые гаммы, которые приклеивают к погоде. Сидит человек и думает: „Что значит „вишневая“ зима“. Можно ведь сказать просто: „Самая теплая“, — заявил он „Газете.Ru“.

Несмотря на огромное количество прогнозов на зиму, точные данные синоптики могут предоставить лишь о погоде в ближайшие 5-6 суток. Как сообщили в Гидрометцентре, на 10 суток вперед прогнозировать погоду специалисты начнут не ранее 2025-2026 годов. Научный руководитель центра Вильфанд подчеркивает, что речь идет не только о технических возможностях, так как технологию расчета погоды нужно еще научно обосновать.

При этом, отметил синоптик, зимние прогнозы все же составляются с большей точностью. Это связано с тем, что наблюдается перемещение воздушных масс вдоль земной поверхности — так называемая адвекция. Летом же преобладает конвекция — перемещение насыщенных воздушных масс в более высокие слои атмосферы, которые вызывают ветер и осадки.

Осадки вообще крайне сложно спрогнозировать, так как они быстро перемещаются и имеют локальный характер. В одной части города скапливаются облака и начинается ливень, в другой — сияет солнце. В связи с этим долгосрочные прогнозы по осадкам редко оказываются точными.