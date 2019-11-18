Россиянам предрекли температурные аномалии

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Наука

Вильфанд рассказал о надвигающихся на Россию температурных аномалиях 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
В ближайшие две недели разные регионы России столкнутся с совершенно противоположными температурными режимами, заявил газете ВЗГЛЯД научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее синоптики предупредили россиян об аномально теплой зиме в европейской части России, затем прозвучали сообщения об аномальных холодах в Западной Сибири. Кроме того, москвичам синоптики пообещали «марсианские пейзажи».
«По настоящему сильное похолодание, действительно аномальное прогнозируется на Урале, юге Западной Сибири. Вот там температура будет ниже нормы на 13-15, даже 16 градусов по отношению к обычным, климатическим значениям. Вот там действительно аномально холодно. И вот там уже минимальные значения будут в диапазоне минус 30 градусов. И днем тоже не жарко, минус 15-18. Это такая настоящая зима, которая очень рано пришла вот в это время в эти регионы», — сказал синоптик.
Москвичи увидят «марсианские пейзажи»
Тепло же будет в северо-западной части страны, говорит научный руководитель Гидрометцентра.
«Аномально теплая погода, как это ни странно, очень теплая погода будет на самом северо-западе европейской части России. Вот Ленинградская область, Карелия, Кольский полуостров, Мурманская область вот там температура будет днем очень положительная, до плюс 4-6 градусов. И это вот примерно на 5-6 градусов выше нормы», — добавил Вильфанд.
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Теги:
Погода , Видео , Общество , Деловая газета "Взгляд"
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