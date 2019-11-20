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Погода в России: в Гидрометцентре рассказали, где ждать теплую погоду в декабре 

РИА Новости + ещё 8 35 минут назад
Названы регионы России с теплой погодой в декабре
Фото: РИА Новости
В северной части европейской территории России, на Урале, а также на севере Красноярского края в декабре средняя температура воздуха ожидается​ выше нормы. Об этом "Российской газете" рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.
По его словам, теплее обычного будет в том числе в Москве и Подмосковье. Снег в столице выпадет не ранее начала декабря. Несмотря на похолодание, в ближайшие дни осадков практически не будет.
Тищенко отметил, что на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Южном и Северо-Кавказском округах отклонение температуры от нормы маловероятно.
Специалист уточнил, что он привел лишь предварительный прогноз. Точная информация о погоде в декабре появится в конце текущего месяца.
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Теги:
Погода , Общество , Новости регионов , "Российская газета" , Красноярский Край
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