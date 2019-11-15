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Москвичей ждёт «однородная» погода без сюрпризов 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Москвичей ждёт «однородная» погода без сюрпризов
Фото: Национальная Служба Новостей
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала НСН, какой прогноз ждёт жителей столичного региона в ближайшие дни. Погода в столичном регионе в предстоящие выходные и в начале следующей недели будет однородной и без осадков. Об этом рассказала в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова. По её словам, к середине недели ожидается небольшое похолодание, но разброс показателей термометра будет незначительным. Миллер: Температура этой зимой будет существенно ниже прошлогодней «В выходные и в первой половине следующей недели столичный регион будет находиться под влиянием обширного малоподвижного антициклона. Нас ожидает примерно одинаковая однородная погода. Фон атмосферного давления будет высоким, ветер будет южный 3-8 метров в секунду. Дневная температура в Москве с субботы по понедельник 4-6 ⁰С, в Подмосковье — от двух до семи. Ночью в субботу около ноля, от -3⁰С до +2⁰С в Подмосковье, в Москве — -1…+1⁰С. В воскресенье температура немного повыше: от -1 ⁰С до +3⁰С по области, в столице — +1…+3⁰С. К середине недели по сравнению с воскресеньем и понедельником температура будет немного пониже. Ночью около ноля, от -2⁰С до +3⁰С, а днём максимальная температура 0…+5⁰С. Вероятность осадков также небольшая», — рассказала Макарова. Ранее синоптики рассказали, что из Арктики в центральную Сибирь надвигается мощный антициклон, который несёт с собой аномально низкие температуры. При этом климатологи сообщали, что зима 2019-2020 года в России станет одной из самых тёплых за последние 140 лет. Предстоящую зиму многие даже стали именовать «вишнёвой» из-за окраски ее на синоптических картах. Однако научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН пояснил, что похолодание временное, прогнозировать аномальные изменения температуры на долгосрочный период непрофессионально.
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Теги:
Погода , Марина Макарова
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