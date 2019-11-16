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Погода в Москве: Синоптики ответили на вопрос о снеге в Москве 

Мослента + ещё 13 54 минуты назад
Синоптики ответили на вопрос о снеге в Москве
Фото: РИА Новости
Когда в Москве появится снежный покров, непонятно. Об этом в эфире «Авторадио» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В ближайшую неделю не предвидится», — сказал синоптик, говоря о том, когда в столице может выпасть снег.
По словам Тишковца, сейчас погода в городе близка к октябрьской, тем не менее, ближе к концу месяца температура воздуха вернется в рамки климатической нормы.
16 ноября в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, столбики термометров поднимутся до семи градусов тепла, пишет агентство «Москва». Атмосферное давление останется высоким, что, как отмечается, может негативно повлиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , АГН "Москва" , Авторадио
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