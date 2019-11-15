Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Женщину зарезали в московском парке
Женщину зарезали в московском парке
Происшествия
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму
Происшествия
Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление
Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление
Общество
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям
Общество

В Петербурге побит температурный рекорд 

ТАСС + ещё 3 53 минуты назад
В Петербурге побит температурный рекорд
Фото: РИА Новости
Температура воздуха в Санкт-Петербурге 14 ноября прогрелась до 9,9 градуса тепла, что является абсолютным рекордом за 138 лет метеонаблюдений, сообщил в пятницу ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"За всю историю наблюдений 14 ноября [зафиксирована] самая высокая температура — плюс 9,9 градуса — в Санкт-Петербурге. Ранее такой температуры для этой даты не наблюдалось, это рекорд за всю историю наблюдений, 138 лет", — сказал собеседник агентства.
По его словам, это ноябрь будет самым теплым за всю историю метеонаблюдений на Европейской части России.
"Дело в том, что в этом году необычно долго в атмосфере держался так называемый юго-западный ведущий поток. В центре Европейской части России на Северо-Запад поступал и продолжает поступать очень теплый воздух, который прогрелся в Средиземноморье. Частица этого южного тепла дошла до этих регионов. Такие ситуации бывают и раньше бывали примерно раз в 20-25 лет. Но в этом году это повышение температуры было очень интенсивным. Оно продержится еще как минимум до середины следующей недели и даже, может быть, до конца ноября", — пояснил собеседник агентства.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
ТАСС: последние новости
На побережье Хабаровского края за ночь выпало месячная норма осадков На побережье Хабаровского края за ночь выпало месячная норма осадков Аномальные холода продержатся в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке несколько дней Аномальные холода продержатся в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке несколько дней В пятницу в Москве ожидается переменная облачность В пятницу в Москве ожидается переменная облачность
Комментарии 
Теги:
Погода , Общество , Александр Синенков , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщину зарезали в московском парке
Женщину зарезали в московском парке 2
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму 3
Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление
Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление 205
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям 102
Избиение беременной в трамвае попало на видео
Избиение беременной в трамвае попало на видео 138
Видео
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение