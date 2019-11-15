В Петербурге побит температурный рекорд

Температура воздуха в Санкт-Петербурге 14 ноября прогрелась до 9,9 градуса тепла, что является абсолютным рекордом за 138 лет метеонаблюдений, сообщил в пятницу ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков

"За всю историю наблюдений 14 ноября [зафиксирована] самая высокая температура — плюс 9,9 градуса — в Санкт-Петербурге. Ранее такой температуры для этой даты не наблюдалось, это рекорд за всю историю наблюдений, 138 лет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, это ноябрь будет самым теплым за всю историю метеонаблюдений на Европейской части России.