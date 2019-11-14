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Синоптик предрёк москвичам хмурые выходные 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Синоптик предрёк москвичам хмурые выходные
Фото: News.ru
В ближайшие выходные, 16 и 17 ноября, облака закроют большую часть столичного неба, в связи с чем москвичи почти не увидят солнца. Однако в целом погода останется весьма комфортной для последнего месяца осени. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам метеоролога, в атмосфере в настоящее время сохраняется влияние антициклона, в пятницу, 15 ноября, будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в столице составит плюс 3-5 градусов, по области от 3 до 8 тепла.
В выходные туч станет больше и солнце почти не покажется москвичам. Однако осадков не ожидается.
Ночью в субботу в Москве будет от 0 до 2 градусов, днём — 3–5 градусов, по области — от −2 до 3 ночью, днём — 1–6 градусов. В воскресенье ожидается 5–7 в городе, в Подмосковье — 3–8 градусов, — приводит слова Евгения Гришковца «Москва 24».
Ранее News.ru писал, что синоптики пообещали жителям Центральной России «зимнее бабье лето».
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Аномальный холод
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