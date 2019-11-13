Погода в России: зимнее бабье лето задержится на неделю

Зимнее бабье лето в Центральной России продлится еще неделю. Об этом сообщает портал «Метеовести».

Субтропический антициклон, уже принесший экстремальное тепло на южные территории России, в ближайшие дни расширится на север, преграждая атлантическим циклонам путь вглубь страны и продолжая нести прогревшиеся воздушные массы.

В ближайшие дни в Москве сохранится теплая погода без осадков. Днем воздух будет прогреваться до 5-7 градусов.

Такая погода может сохраниться до середины следующей недели, а затем велика вероятность вторжения арктического циклона на Европейскую территорию России, когда температурные значения окажутся на 4 градуса ниже климатической нормы.