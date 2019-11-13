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Погода в России: зимнее бабье лето задержится на неделю 

Рамблер + ещё 1 18 минут назад
Зимнее бабье лето в Центральной России продлится еще неделю. Об этом сообщает портал «Метеовести».
Субтропический антициклон, уже принесший экстремальное тепло на южные территории России, в ближайшие дни расширится на север, преграждая атлантическим циклонам путь вглубь страны и продолжая нести прогревшиеся воздушные массы.
В ближайшие дни в Москве сохранится теплая погода без осадков. Днем воздух будет прогреваться до 5-7 градусов.
Такая погода может сохраниться до середины следующей недели, а затем велика вероятность вторжения арктического циклона на Европейскую территорию России, когда температурные значения окажутся на 4 градуса ниже климатической нормы.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Погода , Видео , Общество , Бабье лето
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