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Погода в России: В Россию придет зимнее бабье лето 

Lenta.ru 53 минуты назад
Жителей Центральной России на этой неделе ожидает зимнее бабье лето — теплая погода и 5-7 градусов выше нуля. Об этом сообщает портал «Метеовести».
По данным портала, причиной потепления стал субтропический антициклон. Нетипичная для поздней осени погода сохранится до середины следующей недели.
После этого синоптики прогнозируют арктическое вторжение, из-за которого температура окажется почти на 4 градуса ниже нормы.
Ранее сообщалось, что на Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон. При этом в европейской части России, в том числе в Москве, ожидается комфортная погода. Так, синоптики прогнозируют отсутствие осадков, 14 и 15 ноября до плюс 6 градусов. 17 ноября ночью ожидается похолодание до минус одного градуса.
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Теги:
Погода , Видео , Общество , Бабье лето
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