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Погода в Москве: Аномально теплая погода продержится в Москве до воскресенья 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Аномальная погода в Москве задержится
Фото: РИА Новости
Аномально теплая температура воздуха сохранится в Москве до конца недели, 17 ноября, сообщил ТАСС в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Если говорить о Москве — совершенно однородный режим погоды. В ближайшие пять дней, до конца недели, — ночные температуры от минус 2 до плюс 2 градусов, а дневные температуры — от 3 до 6 [градусов] тепла. Это выше нормы на 4-6 градусов", — сказал он.
По словам Вильфанда, аналогичная ситуация на всей европейской территории России, за исключением севера.
В среду днем температура воздуха в Москве составит 4-6 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до нуля градусов. Синоптики также предупреждают о тумане в ночные часы, в связи с этим объявлен желтый уровень опасности.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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