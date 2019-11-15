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Происшествия

Погода в Москве: В пятницу в Москве ожидается переменная облачность 

ТАСС + ещё 17 3 часа назад
Синоптики рассказали о погоде в пятницу
Фото: ТАСС
Переменная облачность и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в городе температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до минус 1 градуса. Осадков в Московском регионе не ожидается.
Ветер южный, юго-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.
В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Аномальный холод
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