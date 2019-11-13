Прогноз погоды на зиму: Тишковец призвал коллег не изгаляться с «вишневыми зимами»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» в эфире НСН предрек европейской части страны «арктические сюрпризы».

Из Арктики в центральную Сибирь надвигается мощный антициклон, который несет с собой аномально низкие температуры. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина , пишет «Российская газета». При этом, климатологи сообщали, что зима 2019-2020 года в России станет одной из самых теплых за последние 140 лет. Предстоящую зиму многие даже стали именовать «вишневой» из-за окраски ее на синоптических картах.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН призвал коллег не «изгаляться» над характеристиками погодных условий.

«Меня смущают все эти дурацкие цветовые гаммы, которые приклеивают к погоде. Сидит человек и думает: „Что значит „вишневая“ зима“. Можно ведь сказать просто: „Самая теплая“. У каждого национального центра есть своя цветовая гамма, которой сотрудники окрашивают аномалии — отклонения от температур. У меня приближающаяся зима окрашена в бордово-коричневые цвета, но не называть же мне ее „коричневой“ или „зима цвета бордо“. Давайте не будем изгаляться», — заявил он.

Относительно погоды эксперт отметил, что влияние арктического антициклона будет заметно не только в Сибири.

«О том, что температуры этой зимой будут превышать на 4-6 градусов нормы — это речь, безусловно, о европейской части страны. Особенно заметно это будет в январе и феврале — в разгар зимы. Но в долгосрочной перспективе нельзя воспринимать, что, если говорят о теплой зиме, то она везде и долго такой будет. И на европейской территории страны будут краткосрочные вторжения арктического воздуха со снегопадами и другими погодными сюрпризами», — сказал Тишковец.

Он также отметил, что резкие температурные перепады будут характерны и для востока России.

«В азиатской части страны свои законы, там температурный фон этой зимой будет вести себя еще жестче — разность температур может достигать от плюсовых до -50 градусов. Над западной Сибирью сформировался очень мощный арктический антициклон, благодаря которому будет малооблачно, тихо, но с усилением трескучих морозов с температурным фоном на 10-12 градусов ниже климатической нормы. Уже в ближайшие ночи там температура будет опускаться до -25-30 градусов, а местами до -35-40 градусов. Это ядро холода, эпицентр, будет медленно сползать с западной Сибири на юг центральной Сибири — Алтай и юг Красноярского края. Такие морозы для середины ноября в Сибири это, действительно, аномалия, обычно такое бывает лишь в разгар зимы. Это еще одно подтверждение, что климат нервничает и так будет и в дальнейшем», — пояснил климатолог.