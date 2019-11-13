Погода в России на месяц: В Россию идет аномальный холод

По ее словам, во второй половине этой недели в Сибирь и на Урал проникнет арктический антициклон. Это станет причиной того, что там станет аномально холодно.

Так, в четверг в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях будет метель, на севере республики Алтай — сильный снег, на юге Алтайского края — почти штормовой ветер.

По ночам от Омска до предгорий Алтая местами будет холоднее -30 градусов, днем -8…-15 градусов. В Свердловской области и на юге Тюменской по ночам температура местами будет опускаться до -25 градусов, днем до -8…-13 градусов. Ночами на севере Иркутской области будет до -40 градусов, днем -9…-14 градусов.

До -29 градусов ночью и -8…-13 градусов днем температура во второй половине недели будет опускаться в Коми и Ненецком автономном округе.

Людмила Паршина добавила, что сугробы, которые уже образовались в Коми, Мурманской области, на севере Карелии и Архангельской области, не растают до весны, а в центре европейской территории снега пока не ожидается. Наблюдаемая там аномалия — положительная, температура выше нормы на четыре градуса.