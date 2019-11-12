Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: в ночь на среду в столице прогнозируются заморозки 

Мир24 + ещё 3 1 час назад
Москвичей предупредили о заморозках
Фото: РИА Новости
В ночь на 13 ноября в Москве ожидаются заморозки, что может привести к образованию гололедицы на дорогах, предупредили в ЦОДД.
Столичным автомобилистам порекомендовали соблюдать внимательность и при возможности пересесть на общественный транспорт.
«Ночью возможны заморозки, температура воздуха опустится до минус одного градуса. Осторожнее на дороге: будет скользко и мокро. Держите дистанцию», — говорится в заявлении организации.
Согласно прогнозам синоптиков, днем в среду столбики термометров москвичей покажут до плюс четырех — шести градусов. Осадков не ожидается. Ранее аномальное тепло в городе пробудило подснежники. Увидеть чудо природы можно в «Аптекарском огороде».
Видео дня. Кормившую грудью ребенка женщину выгнали из Третьяковки
Мир24: последние новости
Аномальные морозы накроют Красноярский край Аномальные морозы накроют Красноярский край Синоптики рассказали, что климатическая зима откладывается Синоптики рассказали, что климатическая зима откладывается Порывистый ветер и дождь ожидают москвичей в субботу Порывистый ветер и дождь ожидают москвичей в субботу 
Теги:
Погода , Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России нашли способ победить США в Сирии
В России нашли способ победить США в Сирии 34
«Жизни ей не хватит, чтобы исправиться»
«Жизни ей не хватит, чтобы исправиться» 28
Глава Пентагона заговорил на русском языке
Глава Пентагона заговорил на русском языке 100
Опубликовало видео испытаний новых Су-35С
Опубликовало видео испытаний новых Су-35С 10
«Крым будет украинским»
«Крым будет украинским» 391
Видео
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире
Россиянина Буркова экстрадировали в США
01:44
Россиянина Буркова экстрадировали в США
В мире Политика
Глава Пентагона заговорил на русском языке
00:50
Глава Пентагона заговорил на русском языке
В мире Армия
«Крым будет украинским»
01:19
«Крым будет украинским»
В мире Кавказ
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
00:18
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
В мире Происшествия
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
00:45
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
Происшествия
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
01:24
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
Армия
Пока вы не уснули: показан «уничтожитель» Крымского моста
02:22
Пока вы не уснули: показан «уничтожитель» Крымского моста
В мире
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
00:58
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение