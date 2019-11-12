Москвичей предупредили о заморозках

Погода в Москве: в ночь на среду в столице прогнозируются заморозки

В ночь на 13 ноября в Москве ожидаются заморозки, что может привести к образованию гололедицы на дорогах, предупредили в ЦОДД.

Столичным автомобилистам порекомендовали соблюдать внимательность и при возможности пересесть на общественный транспорт.

«Ночью возможны заморозки, температура воздуха опустится до минус одного градуса. Осторожнее на дороге: будет скользко и мокро. Держите дистанцию», — говорится в заявлении организации.

Согласно прогнозам синоптиков, днем в среду столбики термометров москвичей покажут до плюс четырех — шести градусов. Осадков не ожидается. Ранее аномальное тепло в городе пробудило подснежники. Увидеть чудо природы можно в «Аптекарском огороде».