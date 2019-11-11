Один из регионов РФ ждут аномальные морозы

Красноярский край накроют аномальные морозы в ближайшее время, передает «МИР 24». Во вторник ночью температура в некоторых районах опустится до -45 градусов.
По данным Гидрометцентра, похолодание ожидается на севере Урала. Синоптики обещают снегопады. Представители Главного управления МЧС России по краю предупредили жителей Красноярска о морозах в начале рабочей недели. Кроме того, спасатели попросили водителей соблюдать ПДД, пешеходов теплее одеваться и не допускать переохлаждения детей. Так, на магистралях может образоваться гололедица, добавили в экстренном ведомстве.