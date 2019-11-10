Стал известен срок наступления климатической зимы

В Гидрометцентре назвали срок наступления климатической зимы

Климатическая зима наступит в России в середине декабря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Климатическая зима наступит только с середины декабря. Пока же стоит сезон предзимья — период между осенью и зимой. Он длится с середины октября до 15-20 декабря», — приводит «Российская газета» его слова.

По прогнозам синоптиков, температура на азиатской территории России в ноябре будет значительно выше нормы, а на всей остальной части страны температурный режим ожидается в пределах нормы.

В январе холодная погода прогнозируется на севере и северо-западе страны. Синоптик не исключил, что температура в феврале в центральной части, а также на северо-западе России может оказаться ниже нормы.

1 ноября Вильфанд заявил, что в России ожидается «розовая» зима, так как температурный фон будет около и выше нормы.