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В Гидрометцентре назвали срок наступления климатической зимы 

RT на русском + ещё 12 40 минут назад
Стал известен срок наступления климатической зимы
Фото: globallookpress.com
Климатическая зима наступит в России в середине декабря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптики сделали прогноз на зиму
«Климатическая зима наступит только с середины декабря. Пока же стоит сезон предзимья — период между осенью и зимой. Он длится с середины октября до 15-20 декабря», — приводит «Российская газета» его слова.
По прогнозам синоптиков, температура на азиатской территории России в ноябре будет значительно выше нормы, а на всей остальной части страны температурный режим ожидается в пределах нормы.
В январе холодная погода прогнозируется на севере и северо-западе страны. Синоптик не исключил, что температура в феврале в центральной части, а также на северо-западе России может оказаться ниже нормы.
1 ноября Вильфанд заявил, что в России ожидается «розовая» зима, так как температурный фон будет около и выше нормы.
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Теги:
Погода , Общество , "Российская газета"
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