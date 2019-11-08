Оценены последствия «вишневой» зимы

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Метеоролог оценил последствия «вишневой» зимы 

РИА Новости 32 минуты назад
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что негативного эффекта от аномально теплой зимы не будет. Его слова приводит телеканал "Звезда".
«Розовая зима» ждет россиян в 2020 году
По словам синоптика, более высокие температуры в зимний сезон — это даже хорошо, так как коммунальные службы будут тратить меньше денег.
"У нас продолжается экономия на отоплении, реагентах. Вполне мог уже и снег лежать, и минусовые температуры", — пояснил Варакин.
При этом синоптик не согласился с Центром погоды "Фобос", который предложил называть теплые зимы "розовыми" или "вишневыми". По его мнению, подобные термины не имеют никакого значения, а чрезвычайные ситуации могут происходить и при теплой, и при холодной погоде.
В Росгидромете также отметили, что заморозков в столичном регионе не будет минимум до середины ноября. Немного ниже нуля температура может опуститься только в ночь на 9 и 13 ноября.
Ранее специалисты "Фобоса" сообщили, что грядущая зима в центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений: средняя температура будет превышать норму на более чем на четыре градуса. Метеорологи раскрашивают свои карты в оттенки красного и голубого, показывая температурный фон. Поэтому теплую зиму можно назвать "розовой", а очень теплую — "вишневой".
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Теги:
Погода , Видео , Общество
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