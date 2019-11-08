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Погода в России: россиян предупредили об аномально теплой зиме 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице будет теплая зима с рекордным количеством оттепелей. Его слова приводит «Московский комсомолец».
По словам эксперта, москвичей ждут гололеды, потому что снег будет то таять, то замерзать. Также ожидаются частые дожди, туманы и высокая влажность. Плохая видимость повлияет на авиасообщение.
В январе и феврале 2020 года температура будет особенно аномальной, считает синоптик. Он рассказал, что за его 25-летнюю практику не помнит такого «безумного» повышения температуры. Эксперт отметил, что осень в России также была аномально теплой, особенно октябрь. Средняя температура на Земле, по мнению Тишковца, также тянет на рекорд.
Синоптик рассказал о том, что в арктической зоне последствия глобального потепления прослеживаются наиболее явно. По его словам, это сказывается и на экономике. Происходит экономия на отоплении и вывозе снега, но производители зимней одежды и обуви терпят убытки, заключил Тишковец.
Ранее россиян предупредили об изменчивой погоде. Несмотря на непривычное для осени тепло, за сутки температура может понижаться и повышаться от 0 до 8 градусов.
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Теги:
Погода , Видео , Общество , Аномальный холод , Глобальное потепление , Евгений Тишковец , Московский комсомолец
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