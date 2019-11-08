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Погода в Москве: Потепление придет в Москву в выходные 

Газета.Ru + ещё 9 56 минут назад
Потепление придет в Москву в выходные
Фото: ТАСС
Потепление ожидается в Москве на предстоящих выходных. В воскресенье воздух прогреется до +11 градусов, передает "Москва 24".
Теплый воздух поступает в центр Русской равнины за счет юго-западных потоков. Вместе с потеплением прогнозируются небольшие дожди.
В субботу будет облачно, днем — +4… +6, такая же температура ждет москвичей в ночь на воскресенье. Давление поднимется до отметки 757 миллиметров ртутного столба.
В воскресенье — 9-11 градусов тепла. Давление — до 752 миллиметров ртутного столба.
При этом рекордных значений в выходные ждать не стоит, отмечают синоптики.
В последний рабочий день недели в городе потеплеет до +7 градусов, по области — до +8. Ветер будет дуть западный со скоростью 2–7 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80%.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Москва24
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