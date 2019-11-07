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Погода на Дальнем Востоке: На Дальний Восток придет мощный циклон 

Газета.Ru 1 час назад
На Дальний Восток придет мощный циклон
Фото: ТАСС
Сильные осадки и ветер ожидаются 8 ноября в Северо-Курильском районе Сахалинской области и Камчатском крае, передает "Российская газета".
Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области, 8 ноября на северных Курилах пройдет сильный дождь, переходящий в дождь со снегом, ветер усилится до 22-27 метров в секунду.
На юге Камчатки в этот день синоптики также прогнозируют дождь и мокрый снег. В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском, Усть-Большерецком и Мильковском районах скорость ветра будет достигать 25 метров в секунду, на побережьях — 30 метров в секунду, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Ночью 9 ноября ослабевший циклон доберется до Быстринского и Усть-Камчатского районов, а также до северной части Мильковского. Там ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 30 метров в секунду.
Возможны осложнения обстановки на автомобильных дорогах. Из-за налипания мокрого снега на провода линий электропередачи не исключены нарушения в системе электроснабжения.
По данным Камчатского противолавинного центра, с 8 по 10 ноября возможен сход снежных масс в горной местности Усть-Большерецкого и Елизовского районов, Кроноцкого заповедника, а также со склонов Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.
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Теги:
Погода , Общество , МЧС , "Российская газета" , Камчатский Край , Сахалинская Область
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