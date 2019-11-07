Погода в Москве: Зима откладывается: когда в Москву придут холода

Гидрометцентр предупредил москвичей о резком похолодании. По расчетам службы, к концу недели в столицу придет северный антициклон и температура существенно понизится. Тем не менее в центре «Фобос» такой прогноз опровергли: по словам специалистов, аномальное тепло в Москве сохранится как минимум до 15-20 ноября. Кроме того, на несколько недель сдвинется и приход климатической зимы.

Синоптики Гидрометцентра предупредили москвичей о резком похолодании, которое наступит уже в конце текущей недели. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией службы Людмила Паршина

По словам специалиста, в настоящее время температура в Москве держится выше климатической нормы из-за циклонов, которые проходят через центральные области и приносят дожди с ветром.

«К концу же недели к нам придет северный антициклон. И температура в центральных областях существенно понизится», — сообщила синоптик.

Самым холодным днем текущей недели станет суббота, 9 ноября — в этот день в столице ожидается -1…+4℃ ночью и +3…+8℃ днем. Далее температура вновь повысится: в ночные часы 10 ноября ожидается +1…+6℃,11 ноября — +3…+8℃. Дневная температура в эти дни составит +6…+11℃.

При этом, как отметила Паршина, климатической норме для Москвы в середине ноября соответствуют отрицательные температуры. Однако в ближайшее время этого не предвидится.

Тем не менее с прогнозом, согласно которому в столицу идет похолодание, согласны не все синоптики. В частности, его опроверг специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец . Как пояснил он «Газете.Ru», значительного понижения температур не стоит ждать в ближайшие две недели.

«Тепло не собирается уходить ни на этой, ни на следующей неделе. Сегодня похолодало, да, но потом процессы снова пойдут на потепление. Конечно, без рекордных значений, но для ноября это очень тепло», — сообщил синоптик.

По его оценкам, температурная аномалия в столице сохранится минимум до 15-20 ноября. В связи с этим задержится приход климатической зимы.

«Зима климатическая должна была наступить 10 ноября, но это не будет и близко даже. Сдвиг идет как минимум на две-три недели, а дальше черт его знает, как будет. Я думаю, что эта зима будет аномально теплой. Самой теплой в истории», — заключил специалист.

Ранее о том, что 2019 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений, сообщал научный руководитель «Гидрометцентра» Роман Вильфанд . По его словам, каждый из последних пяти месяцев был самым исторически теплым.

«Июнь был самым жарким за весь период регулярных наблюдений, июль, август, сентябрь. Октябрь, как только что выяснилось, тоже был самым жарким за весь период измерений, то есть примерно за 130 лет», — пояснял специалист.

По словам синоптика, в этом году нет такого феномена, как Эль-Ниньо — резкого потепления поверхности океана. Согласно наблюдениям специалистов, теплеть начинает в зоне экватора в Тихом океане, а затем тепло распространяется и на весь океан.

«Этот поток тепла всегда создавал потепление в атмосфере, а нынешний год уникален тем, что Эль-Ниньо нет, и это значит, что только за счет антропогенного воздействия происходит потепление», — сообщил Вильфанд, добавив, что есть вероятность, что «что этот год выйдет на первое место».

При этом радоваться ноябрьскому теплу придется далеко не всем — у многих россиян могут возникнуть недомогания на фоне смены атмосферного давления. Так, по словам врача-терапевта Виктора Лившина, на барометрические изменения реагируют сосуды, начинают перераспределяться жидкости внутри организма. Человек может чувствовать головные боли, неприятные ощущения в груди и тяжесть в ногах.

«Изменение погоды несет с собой и перемену атмосферного давления, которое влияет на человеческий организм», — сообщал врач изданию «Вечерняя Москва».

Как отметил Лившин, в группе риска — пожилые люди, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями. Чтобы избежать возможных последствий теплого ноября, врач-терапевт посоветовал вести активный образ жизни и следить за рационом.

Главный кардиолог Москвы Елена Васильева в свою очередь поспешила успокоить россиян — по ее словам, метеочувствительность не имеет научных доказательств. Связь самочувствия с погодными изменениями отмечают в основном люди, имеющие проблемы в кардиологии или с сосудами.

«Да и среди них таких не более 20%», — подчеркнула кардиолог.

Она также отметила, что небольшие колебания давления в течение дня являются нормальными. Обращаться к врачу стоит только в случае повышения артериального давления утром в покое.