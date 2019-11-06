Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Москвой не ограничится»: синоптики предупредили о температурных рекордах 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
«Москвой не ограничится»: РФ ждут температурные рекорды
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
В ЦФО и Черноземье ожидается серия температурных рекордов, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью телеканалу RT.
Он отметил, что пятое ноября в Москве в этом году стало самым теплым за 140-летнюю историю наблюдений. Синоптик напомнил, что к высокой температуре привело вторжение субтропического тепла со Средиземного моря.
"Собственно, Москвой мы не ограничимся. У нас будет серия температурных рекордов в Центральной России и в Черноземье", — пояснил Тишковец.
По его словам, в среду в российской столице будет прохладнее — около 7-11 градусов днем и 2-7 градусов ночью. Однако, подчеркнул синоптик, в городе не ожидаются снег и морозы, а также климатическая зима, которая по правилам наступает 10 ноября.
"Мы останемся в положительном секторе, и температуры останутся аномально высокими. И климатическая осень продолжится еще две-три недели", — заключил Тишковец.
Видео дня. Рабынь продавали через Instagram и Facebook
Последние новости
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД "Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства "Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Комментарии 
Теги:
Погода , Общество , Евгений Тишковец , Russia Today , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Российский патруль забросали камнями в Сирии 233
«Тупые люди»: Украина столкнулась с очередной бедой
«Тупые люди»: Украина столкнулась с очередной бедой 39
Бойне с солдатами в Забайкалье нашли оправдание
Бойне с солдатами в Забайкалье нашли оправдание 264
Просят признать: В США изменили отношение к Крыму
Просят признать: В США изменили отношение к Крыму 362
Названо идеальное место для жизни в России
Названо идеальное место для жизни в России 8
Видео
Гагарина чуть не расплакалась в ЛДС «Сибирь»
06:06
Гагарина чуть не расплакалась в ЛДС «Сибирь»
Шоу-бизнес
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
00:45
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
Политика
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
00:44
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
Общество Конфликты
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
07:40
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
Политика Криминал
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
01:04
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
Происшествия
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
01:11
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
Украина В мире
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
12:18
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
Европа В мире
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
00:11
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
Политика Образование
Богомолов возмутил РПЦ
02:01
Богомолов возмутил РПЦ
Общество
Турция атаковала Сирию
03:10
Турция атаковала Сирию
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение