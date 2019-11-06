«Москвой не ограничится»: РФ ждут температурные рекорды

«Москвой не ограничится»: синоптики предупредили о температурных рекордах

В ЦФО и Черноземье ожидается серия температурных рекордов, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью телеканалу RT.

Он отметил, что пятое ноября в Москве в этом году стало самым теплым за 140-летнюю историю наблюдений. Синоптик напомнил, что к высокой температуре привело вторжение субтропического тепла со Средиземного моря.

"Собственно, Москвой мы не ограничимся. У нас будет серия температурных рекордов в Центральной России и в Черноземье", — пояснил Тишковец.

По его словам, в среду в российской столице будет прохладнее — около 7-11 градусов днем и 2-7 градусов ночью. Однако, подчеркнул синоптик, в городе не ожидаются снег и морозы, а также климатическая зима, которая по правилам наступает 10 ноября.