Погода в Москве: Москвичам пообещали аномальное тепло

Романа Вильфанда Температура воздуха в Москве в воскресенье повысится до 11 градусов, что выше климатической нормы. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, в четверг, пятницу и субботу ожидается 5-7 градусов тепла, а в воскресенье потеплеет.

«10 числа при переменной облачности температура будет повышаться до 6-11 градусов. Такой же температурный фон и в первый рабочий день», — рассказал синоптик.

Он также пояснил, что ожидается превышение климатической нормы на 6-7 градусов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Гидрометцентр назвал тёплую погоду, державшуюся несколько недель в центральной России, «пожилым бабьим летом». Синоптики также отмечали, что антициклон и субтропический тропосферный гребень «творили чудеса» и во второй половине календарной осени температура соответствовала началу сезона.