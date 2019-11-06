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Погода в Москве: Москвичам пообещали аномальное тепло 

Рамблер + ещё 24 2 часа назад
Москвичам пообещали аномальное тепло
Фото: РИА Новости
Температура воздуха в Москве в воскресенье повысится до 11 градусов, что выше климатической нормы. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщает ТАСС.
По словам Вильфанда, в четверг, пятницу и субботу ожидается 5-7 градусов тепла, а в воскресенье потеплеет.
«10 числа при переменной облачности температура будет повышаться до 6-11 градусов. Такой же температурный фон и в первый рабочий день», — рассказал синоптик.
Он также пояснил, что ожидается превышение климатической нормы на 6-7 градусов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Гидрометцентр назвал тёплую погоду, державшуюся несколько недель в центральной России, «пожилым бабьим летом». Синоптики также отмечали, что антициклон и субтропический тропосферный гребень «творили чудеса» и во второй половине календарной осени температура соответствовала началу сезона.
Видео дня. Десятки жилых домов рухнули в гигантскую яму
Редактор:  Дарья Зарецкая
Теги:
Погода , Новости Москвы , Прогноз погоды , Резкое похолодание , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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