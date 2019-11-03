Рекордное тепло: на юге России может открыться купальный сезон

Благодаря аномальному теплу в ноябре на юге РФ может открыться кратковременный купальный сезон, заявил синоптик.

В начале следующей недели в центральную Россию надвигается аномальное тепло, а 5 ноября может побить 97-летний температурный рекорд как в столице, так и на юге страны.

Как рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец , погода во вторник будет на 10 градусов выше, чем положено по климатической норме.

«Ко вторнику в результате вторжения очень теплого и влажного воздуха с акватории Средиземноморья в центральной России будет аномально тепло. В Москве столбики термометров к середине дня поднимутся до +11.. +13 градусов, в Подмосковье до +9.. +14 градусов», — сказал синоптик.

По его словам, это серьезная заявка на то, что именно 5 ноября будет побит температурный рекорд, который держался с 1922 года, тогда в столице зафиксировали 10,3 градуса тепла.

Кроме того, отметил Тишковец, в других регионах центральной России также зафиксируют различные рекорды, но все они будет происходить в условиях пасмурной и дождливой погоды. А вот на юге нашей страны будут отмечены рекорды в условиях солнечной антициклональной погоды.

«В Краснодаре воздух прогреется до 23-25 градусов тепла. В районе Сочи температура составит +20.. +25 градусов, при этом температура воды будет 19-20 градусов тепла. Возможно, что откроется кратковременный купальный сезон в начале ноября, что бывает даже для субтропических мест России крайне редко», — подчеркнул синоптик.

Ранее Тишковец рассказал, что мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России уже на следующей неделе.