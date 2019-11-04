Москвичам пообещали аномальный ноябрь

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Синоптики прогнозируют рекордную температуру в Москве 

Газета.Ru + ещё 24 2 часа назад
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Фото: РИА Новости
Воздух в столичном регионе может прогреться до 14 градусов во вторник, 5 ноября. Такие показатели характерны для сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает "Москва 24".
В этот день климатическая норма окажется превышена на 8–9 градусов.
"Во вторник температура достигнет сумасшедших значений: ночью — 7–9 градусов, днем — 12–14 градусов. Это значения третьей декады сентября. Почти на 1,5 месяца мы отстаем от графика во вторник. Вполне возможно, что температура будет выше рекорда или близка к нему", — сказал он.
В среду днем тоже будет тепло — 11–13 градусов, в четверг — 5–10. После этого начнет холодать — на 1–2 градуса каждый день. В субботу столбики термометров могут опустится до 0–5 градусов, уточнил Вильфанд.
В эти дни также ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, отметил он. По словам синоптика, осадки будут небольшими. Только в среду местами прогнозируется сильный дождь, добавил он.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Роман Вильфанд , Москва24
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