Москвичам пообещали аномальный ноябрь

Синоптики прогнозируют рекордную температуру в Москве

Воздух в столичном регионе может прогреться до 14 градусов во вторник, 5 ноября. Такие показатели характерны для сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд , передает "Москва 24".

В этот день климатическая норма окажется превышена на 8–9 градусов.

"Во вторник температура достигнет сумасшедших значений: ночью — 7–9 градусов, днем — 12–14 градусов. Это значения третьей декады сентября. Почти на 1,5 месяца мы отстаем от графика во вторник. Вполне возможно, что температура будет выше рекорда или близка к нему", — сказал он.

В среду днем тоже будет тепло — 11–13 градусов, в четверг — 5–10. После этого начнет холодать — на 1–2 градуса каждый день. В субботу столбики термометров могут опустится до 0–5 градусов, уточнил Вильфанд.

В эти дни также ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, отметил он. По словам синоптика, осадки будут небольшими. Только в среду местами прогнозируется сильный дождь, добавил он.