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Погода в Москве: москвичам пообещали дожди и абсолютный температурный рекорд 

Lenta.ru + ещё 16 1 час назад
Москвичам пообещали абсолютный температурный рекорд
Фото: РИА Новости
В Москве ожидаются дожди, сообщил в понедельник, 4 ноября, Центр погоды «Фобос». 5 ноября температура установит абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, передает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Центральная часть России окажется в переходной зоне между арктической и тропической воздушными массами, говорится в сообщении «Фобоса». В Москве будут идти небольшие дожди. В понедельник, 4 ноября, температура в столице составит 10 градусов, а 5 ноября может достигнуть 13 градусов. В следующие два дня она понизится до 8-9 градусов.
В Гидрометцентре отметили, что во вторник в столице ожидается около 12-14 градусов тепла. Самая высокая температура 5 ноября была зафиксирована в 1922 и 2013 годах — 10,3 градусов. Потому очень высока вероятность установления нового рекорда, подчеркивают специалисты. В оставшиеся дни недели в столичном регионе не будет ощутимых заморозков, местами пройдут осадки, в основном в виде дождя, добавили в Гидрометцентре.
Ранее врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что аномальное тепло может негативно отразиться на самочувствии россиян. Перепады давления вызовут головную боль, слабость, тяжесть в ногах. Главный кардиолог Москвы Елена Васильева отметила, что метеочувствительность не доказана научно.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Елена Васильева , Интерфакс
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