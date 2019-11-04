Москвичам пообещали абсолютный температурный рекорд

Погода в Москве: москвичам пообещали дожди и абсолютный температурный рекорд

Москве ожидаются дожди, сообщил в понедельник, 4 ноября, Центр погоды «Фобос». 5 ноября температура установит абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, передает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России

Центральная часть России окажется в переходной зоне между арктической и тропической воздушными массами, говорится в сообщении «Фобоса». В Москве будут идти небольшие дожди. В понедельник, 4 ноября, температура в столице составит 10 градусов, а 5 ноября может достигнуть 13 градусов. В следующие два дня она понизится до 8-9 градусов.

В Гидрометцентре отметили, что во вторник в столице ожидается около 12-14 градусов тепла. Самая высокая температура 5 ноября была зафиксирована в 1922 и 2013 годах — 10,3 градусов. Потому очень высока вероятность установления нового рекорда, подчеркивают специалисты. В оставшиеся дни недели в столичном регионе не будет ощутимых заморозков, местами пройдут осадки, в основном в виде дождя, добавили в Гидрометцентре.