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Россиянам рассказали о «новых» временах года 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянам рассказали о «новых» временах года
Фото: РИА Новости
Прогнозисты выделяют шесть времен года, в том числе предзимье и предлетье. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
Предзимье — это период между осенью и зимой, он длится с середины октября до 15-20 декабря. Климатическая зима наступит только после этого периода, заявил Вильфанд. Еще один сезон — предлетье — длится с середины марта до середины мая.
Он также добавил, что до зимы «пока еще далеко» — средняя температура твердо опустится ниже нуля только в конце декабря.
Ранее 1 ноября врачи рассказали, что хождение без головного убора в холодную погоду может навредить здоровью и привести, например, к менингиту и даже к облысению. Головной убор защитит от переохлаждения ушей и лобной части головы. В противном случае может начаться воспалительный процесс, обострение инфекций.
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Теги:
Погода , Общество , РИА Новости
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