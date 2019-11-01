Россиянам рассказали о «новых» временах года

Прогнозисты выделяют шесть времен года, в том числе предзимье и предлетье. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Предзимье — это период между осенью и зимой, он длится с середины октября до 15-20 декабря. Климатическая зима наступит только после этого периода, заявил Вильфанд. Еще один сезон — предлетье — длится с середины марта до середины мая.

Он также добавил, что до зимы «пока еще далеко» — средняя температура твердо опустится ниже нуля только в конце декабря.

Ранее 1 ноября врачи рассказали, что хождение без головного убора в холодную погоду может навредить здоровью и привести, например, к менингиту и даже к облысению. Головной убор защитит от переохлаждения ушей и лобной части головы. В противном случае может начаться воспалительный процесс, обострение инфекций.