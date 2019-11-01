Погода в Москве: Москва снегам не верит: погода запутает столицу

На будущей неделе жители Москвы Московской области убедятся, что зима пусть и близко, но пока еще не пришла. В природе явно не будет стабильности: холод и мокрый снег сменятся теплом и дождями, а вслед за ними вернутся нормальные ноябрьские температуры. Понять, что происходит с погодой, будет нельзя, но с зонтом расставаться не стоит. «Газета.Ru» — о том, что ждет Москву с 1 по 8 ноября.

На предстоящей неделе москвичей ждут погодные «американские горки»: вслед за изрядно испортившим настроение холодом — а мы к нему, как всегда, не готовы — придет тепло, о чем «Газете.Ru» сообщил центр погоды «Фобос». Однако плюсовые температуры в начале ноября тоже не принесут радости, потому что больше всего мы ценим стабильность — о которой не может быть и речи, если скачки столбиков термометров достигают десяти делений, а низкое давление клонит в сон и лишает работоспособности.

В пятницу, 1 ноября, в столицу придет новый циклон. Он принесет с собой снеговые облака, ветер усилится. Погода будет, как в песне неизвестной широкому кругу слушателей группы «Ландыши»: «0…+2°C, осадки». По области температура будет -2…+3°C, ветер юго-западный 4-9 м/с. Ночью облачно, местами небольшие осадки. Температура 0…-2°C, по области 0…-5°C. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится до 746 мм рт. ст.

В такую крайне неприятную погоду можно и нужно развеяться. И необязательно так, как сделают это ваши коллеги, нарядившиеся зомби и медсестрами (что настоящие медсестры осуждают) и отправившиеся заканчивать рабочий день в праздничном угаре по случаю прошедшего Хэллоуина.

На Даниловском рынке будет проходить в честь того же праздника фестиваль «Если любишь тыкву» — и это хорошая возможность либо съесть массу неожиданных блюд вроде тыквенной самсы или хумуса в здешних заведениях, если вы любите этот овощ, либо изменить свое мнение о нем, если вы пока терпеть не можете его вкус. Помните: тыква — великолепный источник клетчатки и бета-каротина, и стоит лишь забить ее аромат чесноком, луком и имбирем или корицей, мускатом и гвоздикой, как вы поймете, что она вполне съедобна.

В субботу, 2 ноября, станет теплее — синоптики уверяют, что температура вернется в рамки климатических значений. Днем облачно, местами небольшие осадки. Температура 0…+2°С, по области -2…+3°С. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Атмосферное давление повысится до 750 мм рт. ст., это около нормы.

Все это будет означать, что мы будем прекрасно себя чувствовать.

Предлагаем отметить этот факт походом на маркет «4 сезона», который будет проходить в центре Artplay. Это чудесный способ поддержать отечественного производителя, купив у мелких ремесленников натуральное мыло, кошелек ручной работы, стеклянные бусы или вязаную шапку, — словом, то, что вы могли бы сделать сами, будь у вас душевное стремление к рукоделию.

В воскресенье, 3 ноября, к столице с запада подойдет теплый атмосферный фронт — а значит, нужно готовиться к осадкам в виде дождя и мокрого снега. Днем температура составит +2…+4°С, по области 0…+5°С. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью облачно с прояснениями, без осадков. Температура повысится до +4…+7°С, по области +3…+8°С. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление понизится до 743 мм рт. ст., это ниже нормы.

Любителей прекрасного ждет чудесная ночь — Ночь искусств, для которой столичные театры, музеи, концертные залы и библиотеки приготовили особенные культурные программы.

В Российской государственной библиотеке, например, артисты мастерской Брусникина покажут сторителлинг-спектакль «П.и Н.» по мотивам романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», в Государственном историческом музее, куда можно будет войти бесплатно до 22.00, организованы открытые мастерские по живописи, графике, лепке и реконструкции, в Музее современной истории России организуют игру-квест. И это лишь малая часть мероприятий, в которых может принять житель Москвы накануне Дня народного единства.

Понедельник, 4 ноября, — праздничный день. И погода будет прекрасная — к Москве прорвется порция средиземноморского воздуха, и показания термометров начнут стремительно расти. Температурный режим будет на 4-5 градусов превышать норму.

Днем облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Температура +7…+9°С, по области +6…+11°С. Ветер южный 5-10 м/с, порывистый. Ночью облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Минимальная температура +6…+8°С, по области +4…+9°С. Ветер северный 4-9 м/с. Атмосферное давление понизится до 739 мм рт. ст., это ниже нормы.

В столице День народного единства будет традиционно отмечаться масштабными гуляниями на Манежной площади и Тверской улице. Песни, пляски, выступления ансамблей, ларьки с продуктами и предметами обихода из разных регионов России — в общем, все как полагается.

Во вторник, 5 ноября, в зоне теплого атмосферного фронта в столице и в Подмосковье будет пасмурно и дождливо. Зато тепло: днем максимальная температура составит +9…+11°С в Москве и по области +8…+13°С. Ветер южный 5-10 м/с. Ночью переменная облачность, без осадков. Минимальная температура +9…+11°С, по области +7…+12°С. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится 732 мм рт. ст., это существенно ниже нормы.

В среду, 6 ноября, в телом секторе циклона дождей станет меньше, температура по-прежнему будет превышать норму.

Ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Максимальная температура днем +8…+10°С, ночью +5…7°С. Ветер северный 4-9 м/с. Атмосферное давление повысится до 745 мм рт. ст., это существенно выше нормы.

В четверг, 7 ноября, на погоду окажет влияние атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, на севере и в центре Московской области временами небольшой дождь. Максимальная температура днем +7…+9°С, ночью +2…+4°С. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление 734 мм рт. ст., это существенно ниже нормы.

В пятницу, 8 ноября, в тылу циклона в столице и в Подмосковье снова похолодает, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, усилится ветер. Ожидается переменная облачность, временами снег с дождем. Максимальная температура днём -4…+1°С, ночью -7…-2°С. Ветер северный 10-15 м/с. Атмосферное давление понизится до 745 мм рт. ст., это около нормы.