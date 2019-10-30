В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

Погода в Москве: объявлен «желтый» уровень опасности

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до желтого из-за гололедицы. Метеослужба уточняет, что предупреждение действует с 20:00 среды до 22:00 пятницы, 1 ноября.

"Погода потенциально опасна. Гололедно-изморозевое отложение, гололедица", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха опустилась до -0,5 градуса. Предыдущий температурный минимум был зафиксирован 16 октября. Тогда ночная температура составила -0,3 градуса. При этом синоптики добавили, что в ближайшее время москвичам не следует ожидать новых температурных рекордов.

По словам ведущего сотрудника Центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, до конца недели в Московской области снежный покров может увеличиться до 5 сантиметров. Метеоролог добавила, что снег может продержаться несколько дней, но к выходным он растает. В столице, по прогнозам синоптиков, снег будет идти до вечера.

В четверг, 31 октября, столбики термометра установятся на отметке в -1 градус.