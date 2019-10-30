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Погода в Москве: объявлен «желтый» уровень опасности 

Москва24 1 час назад
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до желтого из-за гололедицы. Метеослужба уточняет, что предупреждение действует с 20:00 среды до 22:00 пятницы, 1 ноября.
"Погода потенциально опасна. Гололедно-изморозевое отложение, гололедица", — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха опустилась до -0,5 градуса. Предыдущий температурный минимум был зафиксирован 16 октября. Тогда ночная температура составила -0,3 градуса. При этом синоптики добавили, что в ближайшее время москвичам не следует ожидать новых температурных рекордов.
По словам ведущего сотрудника Центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, до конца недели в Московской области снежный покров может увеличиться до 5 сантиметров. Метеоролог добавила, что снег может продержаться несколько дней, но к выходным он растает. В столице, по прогнозам синоптиков, снег будет идти до вечера.
В четверг, 31 октября, столбики термометра установятся на отметке в -1 градус.
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Теги:
Погода , Новости Москвы
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