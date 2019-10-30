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Погода в Москве: Первый снег растает к выходным 

Вести.Ru + ещё 2 3 часа назад
Первый снег в Москве растает к выходным
Фото: globallookpress.com
Москва погрузилась в предзимье — в городе идет мокрый снег. А в западной части Подмосковья высота снежного покрова уже составила 1-2 сантиметра.
"Снег идет и в Москве, он будет идти до вечера. Я думаю, что никаких сугробов не образуется, потому что в черте города, особенно в центре, снег, конечно же, не ляжет, здесь свой микроклимат", — рассказала РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
А вот жители Московской области, по мнению специалиста, вполне могут рассчитывать на небольшой снежный покров высотой до 5 сантиметров.
Температура воздуха сегодня днем в столице составит от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь на 31 октября столбики термометров опустятся до минус 5 градусов, а по области и до минус 8 градусов.
К выходным морозы отступят и выпавший снег растает.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Елена Волосюк , РИА Новости , Московская область
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