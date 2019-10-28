Выходные в снегу: в Москве ударят морозы

В ближайшие выходные в Москву придет настоящая поздняя осень — температура опустится до минус 8 градусов, а на улицах образуется снежный покров. Уже в среду весь столичный регион окажется в зоне действия небольшого волнового циклона. При облачной с прояснениями погоде местами будет идти небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица.

В конце недели в Москве начнется настоящий ноябрь — температура будет опускаться до минус 8 градусов и пойдет снег. Об этом говорится в сообщении портала «Метеоновости».

Уже в среду, 30 октября, весь столичный регион окажется в зоне действия небольшого волнового циклона. При облачной с прояснениями погоде местами будет идти небольшой снег, а на дорогах начнется гололедица.

«1 ноября станет немного теплее. Ожидается облачная погода, местами небольшие осадки. Ночью термометры покажут -3.. +2 градуса, днем -1.. +4», — указывают синоптики.

Это означает, что автомобилистам нужно срочно озаботиться проблемой зимней резины. Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал, что ее надо ставить, когда среднесуточная температура в течении недели будет ниже 5 градусов. Задуматься о смене шин имеет смысл и в том случае, если температура ночью постоянно будет опускаться ниже нуля, передает ФАН.

За минувшие сутки более 30 рейсов были задержаны в столичных аэропортах из-за сильного ветра, сообщает НСН со ссылкой на сотрудника экстренных служб региона.

Порывы ветра достигали скорости 23 метра в секунду, что препятствовало взлету и посадке воздушных судов. В настоящее время все аэропорты Москвы работают в штатном режиме — по фактической погоде.

Минувший октябрь стал одним из самых теплых за всю историю многолетних наблюдений. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд связывает это с изменениями климата — он расценивает аномальное тепло как признак глобального потепления.

«Вспомните прошлую осень в Москве. Она была еще более теплой, чем нынешняя. До 22-23 сентября прошлого года стояло летнее тепло, потом в течение 10 дней было прохладно, а затем снова началось повышение температуры. Конечно же, я это связываю с процессами глобального потепления климата», — резюмировал специалист.

Договор был принят 12 декабря 2015 года 195 участниками форума в Париже. Тогда они договорились о необходимости контролировать процесс глобального потепления и не допустить повышения средней температуры атмосферы на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с той температурой атмосферы, которая сложилась в доиндустриальную эпоху, то есть в XIX веке.

Ученые в 2015 году заявили, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

В период с 2050 по 2100 год необходимо ограничивать выброс парниковых газов, получаемых в результате промышленной деятельности человека, до уровня, который деревья, почва и Мировой океан могут переработать естественным образом.

Предполагается, что вкладом России в Парижское соглашение станет ограничение эмиссии парниковых газов к 2030 году до 70% от базового уровня 1990 года.

Летом нынешнего года Сибирь охватили массовые пожары — горело более 2,5 млн гектаров сибирских лесов. В ряде регионов был введен режим чрезвычайной ситуации — в Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии. Дым доносился даже до Северной Америки.

По словам начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Виталия Акбердина, в последние годы пожары все чаще случаются в северных регионах нашей страны. При этом возгорания связаны в том числе с глобальным потеплением.