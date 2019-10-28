Прогноз погоды на сегодня на Камчатке: объявлено штормовое предупреждение

В понедельник, 28 октября, на территории Камчатского края из-за подошедшего к берегам полуострова циклона объявлено штормовое предупреждение.

Поданным спасателей, вероятны нарушения в системе энергоснабжения, осложнения обстановки на автомобильных дорогах, передает ТАСС. Населению настойчиво рекомендовано на время действия циклона принять все необходимые меры для обеспечения как собственной безопасности, так и безопасности имущества, а также временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов.

Циклон подошел к берегам полуострова со стороны Тихого океана. В понедельник вечером в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также Елизовском и Усть-Большерецком региона ожидается дождь.