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Прогноз погоды на сегодня на Камчатке: объявлено штормовое предупреждение 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
На Камчатке объявлено штормовое предупреждение
Фото: Global Look Press
В понедельник, 28 октября, на территории Камчатского края из-за подошедшего к берегам полуострова циклона объявлено штормовое предупреждение.
Поданным спасателей, вероятны нарушения в системе энергоснабжения, осложнения обстановки на автомобильных дорогах, передает ТАСС. Населению настойчиво рекомендовано на время действия циклона принять все необходимые меры для обеспечения как собственной безопасности, так и безопасности имущества, а также временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов.
Циклон подошел к берегам полуострова со стороны Тихого океана. В понедельник вечером в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также Елизовском и Усть-Большерецком региона ожидается дождь.
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Теги:
Погода , Общество , ИТАР-ТАСС , Камчатский Край
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