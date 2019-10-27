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Погода в Москве: столицу предупредили о резком похолодании 

Рамблер + ещё 4 11 минут назад
Москвичей предупредили о резком похолодании
Фото: РИА Новости
Синоптики сообщили, что москвичей ждет резкое похолодание на предстоящей неделе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает RT.
По данным метеоролога, в понедельник, 28 октября, температура составит 7-10 градусов. Днем и ночью ожидаются небольшие осадки.
«Начиная со вторника погода существенно меняется… Температура понизится по сравнению с сегодняшним температурным фоном на 10 С и более. Ночные температуры -2…+2, днём температура будет 0…+5», — рассказал Вильфанд.
По его словам, погода приближается к температуре, характерной для октября, и тепла больше ждать не стоит. Метеорологи также ожидают повышения атмосферного давления. Сильных проливных дождей и снегопада на предстоящей неделе не будет.
Ранее «Рамблер» сообщал, что главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что предстоящие среда и четверг станут самыми холодными днями недели. Нулевая температура будет сохраняться днем, а ночью начнутся заморозки, на дорогах возможна гололедица.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Роман Вильфанд , Евгений Тишковец
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