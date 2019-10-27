Москвичей предупредили о резком похолодании

Погода в Москве: столицу предупредили о резком похолодании

Роман Вильфанд, Синоптики сообщили, что москвичей ждет резкое похолодание на предстоящей неделе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России передает RT.

По данным метеоролога, в понедельник, 28 октября, температура составит 7-10 градусов. Днем и ночью ожидаются небольшие осадки.

«Начиная со вторника погода существенно меняется… Температура понизится по сравнению с сегодняшним температурным фоном на 10 С и более. Ночные температуры -2…+2, днём температура будет 0…+5», — рассказал Вильфанд.

По его словам, погода приближается к температуре, характерной для октября, и тепла больше ждать не стоит. Метеорологи также ожидают повышения атмосферного давления. Сильных проливных дождей и снегопада на предстоящей неделе не будет.