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Экстренное предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Москве 

Газета.Ru + ещё 1 49 минут назад
Экстренное предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Москве
Фото: РИА Новости
В МЧС предупредили, что в Москве в воскресенье, 27 октября, ожидается сильный ветер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным спасателей, в столице ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 17 м/с.
"26 октября с 21.00, с сохранением ночью и днем 27 октября", — добавили в МЧС.
Также в ведомстве порекомендовали обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции. Не стоит стоять и парковать авто под деревьями, рядом со слабо укрепленными конструкциями, а также нельзя оставлять детей без присмотра.
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Теги:
Погода , Пожары , МЧС , Москва
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