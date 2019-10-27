Экстренное предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Москве

МЧС предупредили, что в Москве в воскресенье, 27 октября, ожидается сильный ветер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным спасателей, в столице ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 17 м/с.

"26 октября с 21.00, с сохранением ночью и днем 27 октября", — добавили в МЧС.

Также в ведомстве порекомендовали обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции. Не стоит стоять и парковать авто под деревьями, рядом со слабо укрепленными конструкциями, а также нельзя оставлять детей без присмотра.

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