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Погода в Москве: Последние в году тёплые выходные ждут москвичей 

News.ru 1 час назад
Последние в году тёплые выходные ждут москвичей
Фото: РИА Новости
Синоптики прогнозируют, что погода в Москве 26–27 октября побьёт рекорд 1949 года — в воскресенье воздух прогреется до плюс 16 градусов.
В столичном регионе будет ветрено, но тепло, на 7–9 градусов выше климатической нормы, возможен небольшой дождь. А уже с 28 октября в Москву придёт похолодание, ночные температуры могут опуститься до минусовых и пойти снег, передаёт Гидрометцентр России.
Как писал News.ru ранее, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы порекомендовал водителям заранее сменить летнюю резину на зимнюю из-за прогнозируемых синоптиками заморозков.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Общество
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