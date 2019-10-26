Погода в Москве: Последние в году тёплые выходные ждут москвичей

Синоптики прогнозируют, что погода в Москве 26–27 октября побьёт рекорд 1949 года — в воскресенье воздух прогреется до плюс 16 градусов.

В столичном регионе будет ветрено, но тепло, на 7–9 градусов выше климатической нормы, возможен небольшой дождь. А уже с 28 октября в Москву придёт похолодание, ночные температуры могут опуститься до минусовых и пойти снег, передаёт Гидрометцентр России.

Как писал News.ru ранее, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы порекомендовал водителям заранее сменить летнюю резину на зимнюю из-за прогнозируемых синоптиками заморозков.