Любителей осенних фотосессий предупредили об опасности

Опавшие листья представляют опасность из-за плесени, от которой у многих аллергиков начинается реакция. Об этом сообщила московский иммунолог и аллерголог Инесса Морган, передает РИАМО.

Она пояснила, что плесень выглядит как черные точки. По словам Морган, сейчас многие, не замечая этого, устраивают фотосессии с опавшими листьями, лежат в них, делают венки, а потом им становится плохо, и приходится обращаться за помощью к врачам.

Аллерголог при этом отметила, что пыльца растений, которые зацвели в Москве из-за теплой погоды, угрозы для аллергиков не представляет. «Ее не хватит, чтобы вызвать какой-либо дискомфорт у людей», — добавила врач.