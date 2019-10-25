Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Любителей осенних фотосессий предупредили об опасности 

Мослента 56 минут назад
Любителей осенних фотосессий предупредили об опасности
Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»
Опавшие листья представляют опасность из-за плесени, от которой у многих аллергиков начинается реакция. Об этом сообщила московский иммунолог и аллерголог Инесса Морган, передает РИАМО.
Она пояснила, что плесень выглядит как черные точки. По словам Морган, сейчас многие, не замечая этого, устраивают фотосессии с опавшими листьями, лежат в них, делают венки, а потом им становится плохо, и приходится обращаться за помощью к врачам.
Аллерголог при этом отметила, что пыльца растений, которые зацвели в Москве из-за теплой погоды, угрозы для аллергиков не представляет. «Ее не хватит, чтобы вызвать какой-либо дискомфорт у людей», — добавила врач.
Сотни людей стали жертвами лесбиянки-гея
Мослента: последние новости
Московская погода побьет рекорд времен перестройки Московская погода побьет рекорд времен перестройки В Москву вернется дождь В Москву вернется дождь Москвичам пообещали комфортную погоду Москвичам пообещали комфортную погоду 
Теги:
Погода , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Электрошокер и угрозы: за экс-мэра Грозного взялась полиция
Электрошокер и угрозы: за экс-мэра Грозного взялась полиция50
Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма
Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма408
Россию признали «мировой державой»
Россию признали «мировой державой»41
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии13
Россияне потратили миллионы на настойку боярышника
Россияне потратили миллионы на настойку боярышника22
Видео
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
00:40
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
Армия Ближний Восток
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
03:17
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
Общество Статьи
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
00:47
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
Новости Москвы
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение