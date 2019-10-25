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Роман Вильфанд сообщил, когда в столице выпадет мокрый снег 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Стало известно, когда в столице выпадет мокрый снег
Фото: РИА Новости
Московский регион окажется под властью циклона, который пришел с востока. В связи с этим ожидается похолодание и осадки в виде мокрого снега, рассказал руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
— Огромный циклон, который сейчас находится далеко к востоку от Москвы, в западной Сибири, постепенно двигается на восток. Москва и центр Европейской России окажутся в тыловой части этого циклона. Тут-то и начнут поступать холодные, арктические воздушные массы, — отметил синоптик.
Уточняется, что переходным днем будет понедельник, 28 октября. Тогда столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов тепла, однако уже с 29 октября температуры начнут падать. Ночью они приблизятся к нулевой отметке, днем воздух прогреется до 5-6 градусов. Не исключен мокрый снег.
При этом Вильфанд заявил, что такая температура уже более характерна для климатической нормы сезона, передает РИА Новости.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Роман Вильфанд , РИА Новости
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