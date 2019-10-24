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Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе 

ТАСС 2 часа назад
Москвичей ждет мокрый снег
Фото: РИА Новости
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла. Об этом заявил ТАСС в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Во вторник температура ночная уже понизится до нулевой отметки, и дневные будут около 5-6 градусов тепла. И уже мы фиксируем в своем прогнозе небольшие осадки. Вероятен не только дождь, может быть и мокрый снежок", — сказал он.
По словам Вильфанда, понедельник (28 октября) станет переходным днем, "когда и днем и ночью примерно одинаковая температура — от 7 до 12 градусов". Ожидается облачная погода и небольшой дождь.
"Изменения погоды связаны с тем, что Москва и соседние области окажутся в тыловой части циклона, причем центр циклона находится очень далеко, фактически на Оби, но он настолько протяженный, такой мощный, что центральная часть Европейской России окажется в тыловой части этого циклона. Поэтому свежие воздушные массы начнут поступать в центр Европейской России", — пояснил собеседник агентства.
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Погода , Новости Москвы , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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