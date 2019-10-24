Москвичей ждет мокрый снег

Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе

Роман Вильфанд. Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла. Об этом заявил ТАСС в четверг научный руководитель Гидрометцентра России

"Во вторник температура ночная уже понизится до нулевой отметки, и дневные будут около 5-6 градусов тепла. И уже мы фиксируем в своем прогнозе небольшие осадки. Вероятен не только дождь, может быть и мокрый снежок", — сказал он.

По словам Вильфанда, понедельник (28 октября) станет переходным днем, "когда и днем и ночью примерно одинаковая температура — от 7 до 12 градусов". Ожидается облачная погода и небольшой дождь.