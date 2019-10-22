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Погода в Москве: Москвичей предупредили о сильном ветре в среду 

Москва24 54 минуты назад
Москвичей предупредили о сильном ветре в среду
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Синоптики предупредили о сильном ветре в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Порывы 12–14 метров в секунду ожидаются 23 октября с 3:00 до 18:00. Температура воздуха будет колебаться от 6 до 11 градусов днем и от 3 до 8 градусов ночью. Осадков не прогнозируется.
В четверг, 24 октября, их тоже не будет. В этот день столбики термометров немного опустятся, такая погода сохранится до конца недели. Похолодание возможно в начале следующей недели. В области в этот период температура ночью может опускаться до 0.
Понедельник, 21 октября, стал самым теплым днем за последние 70 лет. Воздух тогда прогрелся до +17,5 градуса.
Причиной аномально теплой осени в центральной части России называют антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что устойчивые антициклоны не характерны для середины осени.
Он предположил, что их приход становится тенденцией. В пример Вильфанд привел еще более теплую погоду в столице прошлой осенью.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Правительство Москвы
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