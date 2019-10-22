Россиянам снова пообещали потепление

В центральной части России снова потеплеет в среду, 23 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Активный циклон немного охладил центральную часть Европейской России, понизив температурный фон на 2-4 градуса.

Сегодня, 22 октября, прохладная воздушная масса задержится над регионом, но уже завтра тепло вернется», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что максимальная температура воздуха снова может приблизиться к рекордным значениям.

С 24 по 26 число погода в Москве и Подмосковье будет преимущественно без осадков, температура днем может достигать 14 градусов тепла. В ночь на пятницу, 25 октября, ожидается похолодание от 2-х до 7 градусов.

Теплая погода ожидается и в выходные, с 26 по 27 октября, температурный фон ожидается выше нормы — ночью от 6 до 11 градусов, днем от 9 до 14.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов.

«Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии. На 4-6 градусов температура выше нормы на всей азиатской территории», — отметил специалист.

20 сентября Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнем Востоке, наоборот, будет холоднее, чем обычно.