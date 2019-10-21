В РАН объяснили аномально теплый октябрь в Москве

Владимир Семенов. Аномально теплая погода в Москве стала следствием глобального потепления, заявил телеканалу "360" заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН

"Конечно, такой аномально теплый конец октября — (это. — Прим. ред.) не совсем нормально, превышает норму", — рассказал Семенов.

Он отметил, что за последние 30 лет температура воздуха в этот осенний месяц выросла на два градуса, а ноябрь стал теплее более чем на три градуса.

Среди других причин аномально теплой погоды Семенов назвал антициклон, который засасывает воздух с юга.

Ученый предположил, что в будущем подобные "летние" октябри будут происходить все чаще.

В воскресенье сразу в трех подмосковных городах — Можайске, Коломне и Серпухове — синоптики зафиксировали рекордно теплую погоду. Температура воздуха достигла почти 20 градусов: в Коломне и Серпухове был перекрыт рекорд 2012 года, а в Можайске такая температура в последний раз была лишь в 1957 году.