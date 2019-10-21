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Москвичей предупредили о сильном тумане 

Москва24 1 час назад
Москвичей предупредили о сильном тумане
Фото: ТАСС
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье с вечера понедельника, 21 октября, до утра вторника из-за тумана. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна, сообщает Гидрометцентр России.
На предстоящей неделе в регионе сохранится сентябрьская погода с температурой до +15 градусов. Во вторник в регионе будет 9-11 градусов тепла. Небольшое похолодание связано с приходом прохладной воздушной массы, которая не задержится надолго.
Уже в ночь на среду температура начнет повышаться. Ночные температуры окажутся выше, чем дневные. Днем будет облачно, пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до +13… +15 градусов, ветер будет дуть юго-западный.
В четверг и пятницу будет тепло, но возможны кратковременные дожди. Температура — от +10 до +15, ветер северо-западный. В пятницу обойдется без осадков.
В первый день выходных сохранится теплая погода. Температура немного выше 10 градусов, без осадков. Синоптики отмечают, что такая температура выше на 5-6 градусов по сравнению со средними многолетними значениями, и больше соответствует середине сентября.
Ранее сообщалось, что причиной аномально теплой осени в центральной части России стал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
В четверг, 17 октября, в столице был побит температурный рекорд 1889 года. В 14:00 столбики термометров достигли отметки в 17,8 градуса. Рекордными считались показатели 130-летней давности, тогда синоптики зафиксировали 17,4 градуса.
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Погода , Новости Москвы , Московская область
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