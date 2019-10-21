Еще не оправившуюся от тайфуна Японию ждут новые бедствия

Погода в Японии: Еще не оправившуюся от тайфуна Японию ждут два новых бедствия

Два новых тайфуна движутся к берегам Японии , где еще не завершена ликвидация последствий наводнений и оползней, вызванных проливными дождями от предыдущего. Такие данные публикует главное японское метеорологическое управление.

Двадцатый в этом сезоне тайфун "Нэогури", как ожидается, достигнет побережья к юго-западу и югу Токио утром 22 октября.

Скорость ветра в порывах достигнет 45 метров в секунду, в центре этого мощного тайфуна давление составляет 985 гектопаскалей (739 миллиметров ртутного столба).

Еще один тайфун "Буалой", 21-й по японской классификации, тоже идет с юга и достигнет восточного побережья Японии в ночь на 26 октября. Скорость ветра в порывах в зоне действия тайфуна может достигать 50 метров в секунду, давление в центре составит 970 гектопаскалей (727 миллиметров ртутного столба).

На прошлой неделе на центральные района Японии обрушился сильнейший за последние несколько десятилетий тайфун "Хагибис", сопровождавшийся ураганными ветрами и ливнями. Жертвами наводнений и оползней, вызванных тайфуном, стали 79 человек, еще десять человек числятся пропавшими без вести, число пострадавших приблизилось к 400.