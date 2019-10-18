Погода в Рязани: В Рязани установлен температурный рекорд

Рязани зарегистрирован температурный рекорд, сообщает kp.ru.

По информации регионального Гидрометцентра, в четверг, 17 октября, в городе отмечен абсолютный максимум для этого дня.

Метеостанция в Сысоеве зафиксировала отметку +18,5 ˚С, что на 0,2 градуса выше предыдущего рекорда, который был установлен в 2018 году.

Как рассказала синоптик Дарья Ромашкина, такие же высокие показатели зарегистрировали и другие метеостанции области. Например, на метеостанциях Михайлов и Тума температура воздуха составила +18,6 ˚С.

Среднесуточная температура в этот день в регионе оказалась на семь градусов выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что новый абсолютный температурный рекорд для 17 октября зафиксирован в Москве.

14 октября URA.RU сообщало, что в Курганской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.