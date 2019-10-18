Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Рязани: В Рязани установлен температурный рекорд 

RT на русском 1 час назад
В Рязани установлен температурный рекорд
Фото: Рязанский кремль / © Agniphoto globallookpress.com
В Рязани зарегистрирован температурный рекорд, сообщает kp.ru.
По информации регионального Гидрометцентра, в четверг, 17 октября, в городе отмечен абсолютный максимум для этого дня.
Метеостанция в Сысоеве зафиксировала отметку +18,5 ˚С, что на 0,2 градуса выше предыдущего рекорда, который был установлен в 2018 году.
Как рассказала синоптик Дарья Ромашкина, такие же высокие показатели зарегистрировали и другие метеостанции области. Например, на метеостанциях Михайлов и Тума температура воздуха составила +18,6 ˚С.
Среднесуточная температура в этот день в регионе оказалась на семь градусов выше климатической нормы.
Ранее сообщалось, что новый абсолютный температурный рекорд для 17 октября зафиксирован в Москве.
14 октября URA.RU сообщало, что в Курганской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.
Навязывание содома обществу: соседу не понравились шторы
RT на русском: последние новости
В Москве 18 октября ожидается до +14 °С В Москве 18 октября ожидается до +14 °С Синоптики рассказали о колебаниях температуры в Москве Синоптики рассказали о колебаниях температуры в Москве В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
Погода , Общество , Комсомольская правда , Рязань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе
Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе24
НАТО секретно готовится к ядерной войне
НАТО секретно готовится к ядерной войне1
В РФ ответили на странные обвинения Лукашенко
В РФ ответили на странные обвинения Лукашенко33
МИД РФ передал США ноту протеста
МИД РФ передал США ноту протеста10
Украина направила России ноту протеста
Украина направила России ноту протеста626
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире
00:11
Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире
В мире Европа
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
06:08
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
В мире Политика
Бочкаревой назначили наказание
04:16
Бочкаревой назначили наказание
Шоу-бизнес
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
01:53
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
Происшествия Статьи
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
00:28
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
Происшествия
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
06:33
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
Общество
Водитель спас школьницу от собак
00:12
Водитель спас школьницу от собак
Происшествия
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
02:03
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
Происшествия
Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе
05:53
Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение