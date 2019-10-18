Погода в Москве: Москве пообещали новые рекорды тепла

На грядущих выходных в столичном регионе могут быть побиты новые температурные рекорды. Об этом сообщается в пятницу, 19 октября, на портале «Метеоновости».

Согласно предварительным данным, температура воздуха днем в субботу, 19 октября, и воскресенье, 20 октября, ожидается на уровне от 15 до 17 градусов. Также высокие показатели сохранятся в понедельник, 21 октября.

«Вполне возможно установление новых температурных рекордов. Пока они принадлежат прошлому, 2018 году», — указано в сообщении. Отмечается, что в текущем октябре погода уже с первых дней начала развиваться по аналогии с прошлым годом — теплую погоду сменило похолодание, а затем очередное потепление.

Впоследствии, по прогнозам синоптиков, со вторник, 22 октября, в городе начнется постепенное снижение температуры.